ساعة رونالدو بقيمة 1,85 مليون باوند تخطف الأضواء قبل موقعة أولد ترافورد

أثناء المؤتمر الصحفي، الذي يسبق لقاء القمة اليوم الثلاثاء (23 تشرين الأول/أكتوبر 2018) بين فريقي مانشستر يونايتد ويوفنتوس، برسم دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوربا، وجه كريستيانو رونالدو عدة رسائل تهم وضعه فوق المستطيل الأخضر وخارجه (تهمة اغتصاب فتاة أمريكية).

واستحوذت تصريحات النجم البرتغالي على اهتمام وسائل الإعلام البريطانية، لاسيما وأنه كان قد قدم خلال حمله قميص مانشستر يونايتد (2003-2009) اعتماده كواحد من أحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، قبل أن يشد بعدها الرحال إلى ريال مدريد والآن مع يوفنتوس الإيطالي.

لكن، اهتمام وسائل الإعلام هذه المرة لم يقتصر فقط على أراء أحسن لاعب في العالم، بل طريقة هندامه وبالخصوص ساعة كان يضعها في معصمه الأيسر. وأثارت ساعة النجم البرتغالي الفاخرة اهتمام وسائل إعلام مختلفة.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع صحيفة “ديلي ميل” أن كريستيانو رونالدو ارتدى ساعة فاخرة يبلغ سعرها 1.85 مليون جنيه استرليني. وأضاف الموقع البريطاني أن ساعة رونالدو مرصعة بالزمرد والماس الأبيض اللامع.