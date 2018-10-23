“تويتر” يوقف حساب صحفي عراقي يغطي مستجدات وأخبار الراحل #خاشقجي

أوقفت إدارة “تويتر”، حساب الصحفي العراقي “زيد بنيامين”، إثر كتابته مئات التغريدات التي تنقل رود الأفعال الغربية وما تنقله الصحافة الأجنبية، بشأن اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.

ولم يعرف على وجه التحديد حتى الآن سبب الإيقاف، ان كان بسبب تبليغات او لنشر مواد فيلمية لها حقوق محفوظة.