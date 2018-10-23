وفيات الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

نوره سليمان مبارك القصار، أرملة عبدالمطلب الحاج عبدالله المسلماني، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان الراشد، بيان، ق6، ش20، م51، للنساء: الرميثية، ق6، ش شاهين الغانم، ج63، م23، ت: 66656667.

كنيزه علي فريدون، «93 عاماً»، شيعت، الجابرية، ق11، ش108، حسينية البلوش، ت: 94087102 – 50248165.

فضه بندر هزيم الشمري، زوجة دوشان تراك الطواله، «73 عاماً»، شيعت، الأندلس، ق4، ش105، م235، ت: 66190200 – 56668877.

ليل مهدي العنزي، «74 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، شمال غرب الصليبخات، ق2، ش202، م606، ت: 66669376.

موضي صالح فهد الماص، «75 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: العمرية، ق3، ش2، م11، للنساء: العمرية، ق3، ش1، م39، ت: 99555529 – 66812114 – 24766900.

فضيلة مصطفى آل السيد، أرملة يوسف مشاري حسن البدر، «79 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: ديوان البدر، شارع الخليج العربي، للنساء: الشويخ الجنوبي، ق6، ش63، م6، ت: 22464888 – 22461444 – 99085917.

فالح صقر فالح المطيري، «63 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: صباح الناصر، ق7، ش53، م57، للنساء: العارضية، ق7، ش3، ج4، م35، ت: 99949445 – 99559921.

نشدة رخا ناجي، زوجة مهدي عوض الشمري، «95 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، في مقبرة صبحان، للرجال: خيمة بجوار بنزين الرقة، على طريق الفحيحيل، للنساء: الصباحية، ق4، ش11، م140، ت: 90002028 – 50895958.