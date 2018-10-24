ريال مدريد يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز باهت على فيكتوريا بلزن

فاز ريال مدريد، بهدفين لهدف، على فيكتوريا بلزن التشيكي، مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي الملكي كريم بنزيما في الدقيقة 11، ومارسيلو في الدقيقة 56، بينما سجل باتريك هروسوفسكي هدف بلزن الوحيد في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده لـ6 نقاط في المركز الثاني خلف روما بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد فيكتوريا بلزن، عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

وكان ريال مدريد، قد فشل في الفوز خلال آخر 5 مواجهات 4 منها بالليجا، وواحدة في دوري الأبطال.

الشوط الأول

بدأ ريال مدريد التهديد مُبكرًا، حيث منع القائم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول من رأسية في الدقيقة 4 من المباراة.

وتألق كيلور نافاس، في التصدي لأول تهديد حقيقي من فيكتوريا بلزن عبر بيتزيللا في الدقيقة 10.

وافتتح الفرنسي كريم بنزيما التسجيل للميرنجي في الدقيقة 11 من المباراة، برأسية على يمين حارس بلزن.

وأهدر ديفيد ليمبرسكي، فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 29، وفشل إيسكو في استغلال فرصة من هفوة قاتلة من الحارس هروسكا في الدقيقة 35 من المباراة، حيث مرر الحارس له الكرة بالخطأ ليسدد إيسكو بجانب القائم.

وعاد إيسكو مرة أخرى بتسديدة في الدقيقة 37، تألق الحارس في التصدي لها بشكل مميز.

وواصل ريال مدريد مسلسل إهدار الأهداف، حيث مرر كريم بنزيما كرة سحرية لجاريث بيل وضعها بين يدي حارس فيكتوريا بلزن في الدقيقة 41.

وعلى الجانب الآخر، أهدر باتريك هروسوفسكي فرصة خطيرة لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 44 من المباراة، حيث سدد بجانب نافاس.

الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر جاريث بيل فرصة مُضاعفة النتيجة في الدقيقة 52، حيث سدد الكرة أعلى مرمى بلزن.



ودفع جولين لوبيتيجي، المدير الفني لريال مدريد، بالشاب فيديريكو فالفيردي بدلا من إيسكو في الدقيقة 54.

وضاعف البرازيلي مارسيلو، النتيجة للميرنجي في الدقيقة 56، بعد جملة تكتيكية مميزة مع جاريث بيل وفالفيردي.

وسدد جاريث بيل، كرة صاروخية لكنها مرت بجانب مرمى فيكتوريا بلزن في الدقيقة 68 من اللقاء.

وألغى حكم المباراة الهدف الثالث لريال مدريد، بداعي التسلل على الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 70.

وأجرى لوبيتيجي، ثاني تغييراته بالدفع بماركو أسينسيو، بدلا من جاريث بيل في الدقيقة 75، وفي أول لمسة لأسينسيو مرر كرة عرضية لفاسكيز سددها بالرأس بجانب قائم بلزن.

وسجل باتريك هروسوفسكي، الهدف الأول لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 79 من المباراة.

وتلقى ريال مدريد صدمة قوية بإصابة البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 89 من المباراة، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة مرتقبة ضد برشلونة بالكلاسيكو.