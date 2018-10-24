“السيتي” ينفرد في صدارة مجموعته بدوري الأبطال

استطاع فريق مانشستر سيتي تحقيق فوزا مهما على حساب شاختار الأوكراني، بنتيجة 3-0، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت أهداف مان سيتي، عن طريق ديفيد سيلفا في الدقيقة 30، وإيمريك لابورت في الدقيقة 35، وبرناندو سيلفا في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد السيتيزن لـ6 نقاط، في صدارة المجموعة السادسة، بفارق نقطة عن ليون الفرنسي، في المركز الثاني، بينما يقبع هوفنهايم وشاختار في المركزين الثالث والرابع، برصيد نقطتين.

المباراة بدأت بسيطرة معتادة من مان سيتي، مع تسديدة في الدقيقة 4 من ميندي، ولكن تمر بعيدة عن المرمى، وفي الدقيقة 10، اخترق رحيم سترلينج من الجبهة اليسرى، ولكن اصطدمت تسديدته بدفاع شاختار.

وكانت الفرصة الأخطر للسيتي، في الدقيقة 14 من المباراة، عن طريق جابريل خيسوس، ولكن تصدى لها حارس شاختار ليمنع الهدف الأول للسيتي، وعاد اللاعب للظهور بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من سترلينج، ولكنها مرت فوق العارضة.

أول ظهور لشاختار، كان عن طريق ستيبانيكو في الدقيقة 22، بتسديدة بعيدة عن مرمى إيدرسون، وحصل رياض محرز على فرصة خطيرة في الدقيقة 23 من داخل منطقة الجزاء، ولكنه وضعها بجانب القائم الأيمن للحارس.

ومن أخطر فرص المباراة للسيتي المسيطر تمامًا، كانت رأسية من ديفيد سيلفا اصطدمت بالقائم الأيسر، لتمنع هدفا أول للضيوف، ولكن عاد سيلفا نفسه ليحرز هدفا لفريقه من عرضية أرضية وضعها بسهولة في المرمى.

ويختتم لابورت الشوط الأول بالهدف الثاني للسيتي، من رأسية رائعة، بعد ركنية نفذها البلجيكي كيفن دي بروين باتقان، في الدقيقة 35، وكان خيسوس قريبا من إحراز الثالث في الدقيقة 43، ولكن تسديدته تمر فوق العارضة، بعد المرور من لاعبين من دفاع شاختار.

في الشوط الثاني، بدأ مانشستر سيتي سريعا، بعد اختراق من رياض محرز في الدقيقة 49، وعرضية أرضية لديفيد سيلفا، ولكن تسديدته تصطدم بالدفاع، ليرد شاختار بقوة عن طريق إسماعيلي في الدقيقة 51، يتصدى لها إيدرسون ببراعة.

وعاد السيتي لفرصه الخطيرة، عن طريق محرز في الدقيقة 58، بعد استغلال عرضية من ديفيد سيلفا سددها الأول بجانب القائم الأيسر، وفي الدقيقة 64 ظهر البديل آلان بتسديدة قوية لشاختار، ولكن تمر فوق عارضة البرازيلي إيدرسون.

وفي الدقيقة 70، تمكن برناندو سيلفا البديل، من إحراز الهدف الثالث للسيتي، بعد انطلاقة بدون مراقبة من وسط الملعب، وتمريرات متبادلة مع رياض محرز، ليسددها أرضية بالجانب الأيمن.

ويستمر محرز في محاولاته على مرمى شاختار في الدقيقة 73، ليقوم بانطلاقة جديدة من الجهة اليسرى، ولكن تخرج تسديدته بجانب القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 84، كاد فيرناندو أن يقلص النتيجة لشاختار، بعد عرضية من بولبات البديل، ولكن فيرناندو أطاح بها بعيدا عن مرمى إيدرسون، وفي الدقيقة 91، منعت العارضة سترلينج من إضافة الهدف الرابع للسيتي.