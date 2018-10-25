برشلونة يستعد للكلاسيكو بثنائية في شباك إنتر ميلان

حقق برشلونة الانتصار بهدفين دون رد على إنتر ميلان، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رافينيا الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 32، بينما سجل ألبا الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، وتجمد رصيد إنتر ميلان عند 6 نقاط في وصافة الترتيب.

أول محاولة من برشلونة جاءت عبر البرازيلي فيليب كوتينيو، من تسديدة قوية علت مرمى النيراتزوري في الدقيقة 12.

وكاد ماورو إيكاردي هز شباك برشلونة في الدقيقة 16، بعد استغلال تمريرة عرضية من بيريزيتش انطلق نحوها إيكاردي ولكن تير شتيجن كان في الموعد.

وهدد المدافع كليمونت لينجليت مرمى الإنتر، بتسديدة رأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 18، تألق الحارس هاندانوفيتش في التصدي لها.

وبعد عدد من التمريرات القصيرة، وصلت الكرة إلى رافينيا الذي سدد الكرة برعونة شديدة بين يدي هاندانوفيتش في الدقيقة 20.

ونجح رافينيا في تسجيل الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 32، على يسار الحارس هاندانوفيتش بعد عرضية من رافينيا.

وجاء الرد من فيتشينو بتسديدة صاروخية في الدقيقة 37، علت مرمى تير شتيجن ليُهدر فرصة خطرة للتعادل.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حصل برشلونة على ركلة حرة من حدود منطقة الجزاء، نفذها فيليب كوتينيو واصطدمت بخط الدفاع.

ومع بداية الشوط الثاني، قام لوتشيانو سباليتي بالدفع بأول أوراقه بوليتانو بدلا من أنطونيو كاندريفا في خط الوسط.

وكان أول تهديد للطليان في الشوط الثاني عبر البديل بوليتانو، في الدقيقة 50 بتسديدة تصدى لها تير شتيجن ببراعة.

وهدد لويس سواريز مهاجم برشلونة مرمى هاندانوفيتش في الدقيقة 58 بتسديدة قوية، في أولى فرص البلوجرانا في الشوط الثاني.

وارتكب أسامواه خطأ فادحا حيث مرر الكرة بالخطأ للينجليت الذي تفاجئ بالكرة أمامه وسددها برعونة وتصدى لها هاندانوفيتش في الدقيقة 60.

ودفع سباليتي بثاني أوراقه، حيث أشرك الشاب لوتارو مارتينيز بدلا من بورخا فاليرو، وآخر تغييراته كان كيتا بالدي بدلا من بيريزيتش.

وفي هجمة مرتدة مميزة، تصدى هاندانوفيتش لرأسية من سواريز، لتعود الكرة أمام كوتينيو الذي منعه القائم من مضاعفة النتيجة.

وفي أول التغييرات لبرشلونة، دفع فالفيردي بنيلسون سيميدو بدلا من رافينيا، ثم فيدال بدلا من آرثر، وأخيرًا منير الحدادي بدلا من كوتينيو.

وسدد إيفان راكيتيتش كرة قوية في الدقيقة 81 مرت بجانب مرمى النيراتزوري، في محاولة لمضاعفة النتيجة للبارسا.

وضاعف جوردي ألبا النتيجة للبارسا بالهدف الثاني في الدقيقة 83، بعد تمريرة سحرية من أرتورو فيدال سددها على يسار هاندانوفيتش.

وحاول لويس سواريز في الدقائق الأخيرة من المباراة تسجيل الهدف الثالث ولكن باءت محاولاته بالفشل.