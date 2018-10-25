صلاح يتخطى رونالدو البرازيلي وزيدان في دوري الأبطال

حقق النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إنجازًا فريدًا جعله يتخطى العديد من عمالقة بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب تسجيله هدفين، اليوم الأربعاء، أمام النجم الأحمر الصربي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

وأحرز صلاح هدفه الأول في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة بتسديدة رائعة، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ووفقًا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن صلاح وصل للهدف رقم 50 مع الريدز في كل البطولات، كما أحرز الهدف رقم 15 له في دوري أبطال أوروبا.

وتخطى صلاح بذلك كل من البرازيلي رونالدو، الفرنسي زين الدين زيدان، الألماني ميروسلاف كلوزه، الإسباني ديفيد فيا، الفرنسي روبرت بيريز، والبرازيلي أدريانو، حيث سجل كل منهم 14 هدفًا فقط.

وبات صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفًا في جميع البطولات، حيث حقق ذلك خلال 65 مباراة فقط، ويأتي خلفه الإسباني فيرناندو توريس الذي سجل 50 هدفًا في 72 مباراة.