“الأرصاد” الكويتية: تغييرات حادة وسريعة في حالة الطقس خلال هذه الفترة

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي اليوم الخميس ان تشهد البلاد هذه الفترة الحالية تغيرات حادة وسريعة في الاحوال الجوية.

واضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ثم انخفاضا وسيحدث تكاثر للسحب الممطرة تكون رعدية في أغلب الاحيان وتصاحبها رياح نشطة مثيرة للغبار على بعض المناطق بسبب منخفض السودان الموسمي الذي يتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

واوضح ان الطقس نهار اليوم حار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 الى 32 كيلومترا في الساعة.

وقال ان السحب المنخفضة والمتوسطة سوف تتكاثر تدريجيا مع تقدم ساعات النهار وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 الى 36 درجة مئوية وحالة البحر خفيفا الى معتدل الموج بارتفاع من 1 الى 4 أقدام.

وتوقع ان يكون الطقس مساء اليوم غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا وتتراوح سرعتها ما بين 15 الى 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقه تكون رعدية احيانا خصوصا في الساعات الاخيرة من الليل.

وذكر ان درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ليلا ما بين 21 الى 23 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا بارتفاع الموج 2 الى 6 أقدام.

واوضح ان الطقس صباح غد الجمعة سيكون غائما جزئيا الى غائم والرياح جنوبية غربية تتحول الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 الى 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لامطار رعدية متفرقة.

وقال ان الدرجة العظمى المتوقعة ستكون ما بين 36 الى 38 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا بارتفاع من 2 الى 6 أقدام.

وافاد القراوي بأن الطقس مساء الجمعة سيكون غائما الى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح ما بين 20 الى 50 كيلومترا في الساعة وتكون مثيرة للغبار مع فرصة لامطار متفرقه تكون رعدية احيانا أما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة فهي ما بين 16 الى 19 درجة مئوية وحالة البحر عالي الموج بارتفاع من 4 الى 7 أقدام.

وقال ان درجة الحرارة نهار السبت المقبل ستشهد انخفاضا ملحوظا وطقسا غائما جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 20 الى 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقه تكون رعدية احيانا وتكون درجة الحرارة العظمى ما بين 27 الى 30 درجة وحالة البحر من خفيف الى معتدل الموج بارتفاع 2 الى 5 أقدام.

ورأى ان الطقس سيكون مساء السبت غائما جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة خصوصا على المناطق الساحلية تتراوح سرعتها ما بين 20 الى 45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية احيانا على المناطق الجنوبية وتكون الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو احيانا بارتفاع من 2 الى 6 أقدام.(النهاية) م ف / ط أ ب