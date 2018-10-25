خالد العتيبي يسأل عن التكلفة الفعلية لبناء مطار T4.. وهل كانت هناك أوامر تغييرية للمشروع وماهي كلفتها؟

تقدم النائب خالد محمد العتيبي بسؤال الى وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري عن عدم اتخاذ الوزارة إجراءات تصحيحية على الرغم من علم الوزارة بما حدث من إيقاف رحلة الخطوط الجوية الكويتية الى نيويورك المباشرة رقم KU117 منذ عام 2016 وحتى الآن.

وأضاف العتيبي في سؤاله ان هذا الإيقاف حدث بعد أن حذرت السلطات الامريكية ممثلة بإدارة سلامة الطيران الامريكية (TSA) السلطات الكويتية ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية ووزارة الداخلية في حالة عدم اتباع التعليمات وتغطية بعض الملاحظات سوف يتم وقف هذا الخط الحيوي الذي أوقف بالفعل.

وزاد العتيبي ان هذا يأتي بعد أن تم رفع تقرير من الـ TSA للإدارة العامة للطيران المدني يحتوي على ما يقارب 36 ملاحظة يجب العمل على ازالتها كي يستمر الخط. ولكن مع الأسف لم يلتزم الجانب الكويتي لهذه التحذيرات ولم يتم معالجة هذه الملاحظات، الأمر الذي أدى لوقف الخط منذ عامين وها نحن ندخل في العام الثالث دون جديد يذكر.

وأردف للأسف تكرر الامر نفسه في أغسطس 2018 عقب زيارة وفد TSA للوقوف على اخر المستجدات لدى الجانب الكويتي لرفع الإيقاف ولكن ذكر التقرير عدد من الملاحظات وأنتهي الى عدم رفع الإيقاف واستمراراه.

وأشار العتيبي الى الكلفة العالية لإيقاف الخط قائلاً حتى الآن قائلاً أن كلفة استمرار الإيقاف كبيرة فهي تضر بالمال العام وتحدث خسائر تقارب ال4 ملايين دينار سنوياً وللأسف ما زالت مسؤولية أسباب الإيقاف تائهة بين الخطوط الكويتية والادارة العامة للطيران المدني والطيران المدني و وزارة الداخلية. وعليه ولكي نقف على كافة الحقائق و ندرك المتسبب الحقيقي في هذا الإيقاف يرجى تزويدي بالاتي :-

1. تقرير ال TSA لعام 2016 بنسخته الانجليزية كما جاء للإدارة العامة للطيران المدني ونسخه من جميع محاضر الاجتماعات التي تمت بين الجانبين.

2. تقرير ال TSA لعام 2018 بنسخته الانجليزية كما جاء للإدارة العامة للطيران المدني ونسخه من جميع محاضر الاجتماعات التي تمت بين الجانبين.

3. من جهة اخرى وفيما يخص المطار الجديد ال T4 . خرج علينا بعض المسؤولين وأكدوا ان المطار يعد من أفضل مطارات العالم بجميع المقاييس وعليه يرجى تزويدي بالاتي :-

1- ماهي التكلفة الفعلية لبناء هذا المطار، وهل كان هناك أوامر تغييرية للمشروع وماهي كلفتها .

2- برزت هناك بعض العيوب بالمطار فما هي العيوب الفنية او الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية للمطار الجديد.

3- أعلن انه تم التوقيع مع شركة كورية لإدارة المطار، فهل تم طرح هذه المناقصة بشكل رسمي وفق الأطر القانونية وماهي الشركات المنافسة التي تقدمت؟.

4- يرجى تزويدي بنسخة من الاتفاقية ونسخه من العقد المبرم مع الشركة الكورية لإدارة المطار.