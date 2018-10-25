الصين “تسخر” من #ترمب : استخدم “هواوي” بدل “الآيفون” ان كنت قلقاً من التنصت

ردت الصين “بسخرية” على مخاوف الولايات المتحدة، من تنصت صيني على هاتف ترامب الشخصي، والتي أشار إليها تقرير نشرته “نيويورك تايمز”.

وطرحت الصين بعض الاقتراحات على إدارة ترامب، إذا ما كانت تخاف من التنصت الخارجي على هاتف آيفون الخاص بالرئيس الأميركي، ومنها نصحه باستخدام هاتف هواوي الصيني الصنع، أو قطع العلاقات مع العالم الخارجي كليا.

وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بطريقة ساخرة، في مؤتمر صحفي الخميس: ” إذا كانوا قلقين للغاية بشأن هواتف” أبل” التي يتم التنصت عليها، فيمكنهم التغيير إلى استخدام هواوي” ، في إشارة إلى أكبر شركة للهواتف في الصين.

وجاء هذا الرد بعد أن قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إن رجال مخابرات صينيين كثيرا ما يتنصتون على هاتف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحمول غير المؤمن، حين يتحدث إلى أصدقائه القدامى.

وأضافت الصحيفة الأربعاء، أن بكين تستخدم ما تطلع عليه في هذه المكالمات للتأثير على السياسة الأميركية.

كما هاجمت ينغ الصحيفة قائلة: “أشعر وأنا أقرأ هذا التقرير أنه يوجد بعض الناس الآن في الولايات المتحدة الذين يبذلون أقصى ما في وسعهم للفوز بجائزة الأوسكار عن أفضل سيناريو”.

وأضافت أن هذه التقارير “دليل على أن صحيفة نيويورك تايمز تنشر أنباء زائفة” وأشارت على إدارة ترامب بالاقتراحين.