وفيات الخميس 25 أكتوبر 2018

أمينة محمد أحمد البستكي، أرملة: محمد عبدالرحمن محمد البستكي، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، ديوان العوضي، للنساء: بوفطيرة، ق7، ش163، م108، ت: 97514666 – 99079928 – 66746262 – 95554607.

فيصل ياسين مزعل الشمري، «31 عاماً»، شيع، خيطان، ق5، ش41، م17، «مقابل طريق الملك فيصل السريع»، ت: 55000084 – 66669495 – 99911154 – 90009348.

إبراهيم عبدالرزاق إبراهيم قدومي، «61 عاماً»، شيع، للرجال: أبو الحصانية، ق10، ش90، م36، للنساء: المنقف، ق1، ش165، م4، ت: 23900543 – 23730969.

عايشة يعقوب يوسف الرومي، أرملة: عبدالله عيسى الطواش، «75 عاما»، شيعت، للرجال: الدعية، ق2، ش راشد بن أحمد الرومي، ديوان الرومي، للنساء: كيفان، ق4، ش49، م9، ت: 96699953.

نورية علي جعفر، أرملة: مطلق أطميش الجويسري، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: مشرف، ق6، ش الأول، م37، للنساء: سلوى، ق1، ش4، م24، ت: 99664206.

خاتون محمد رضا أكبر، أرملة: محمد حسين عاشور، «85 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية أبو حمد، الدعية، للنساء: الرميثية، ق9، ش أسامة بن زيد، ج93، م38، مقابل الدائري الخامس، ت: 97169993.

حسين رضا حسن قبازرد، «83 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد البحارنة، الدعية، للنساء: مشرف، ق5، ش6، م7، ت: 99414441.