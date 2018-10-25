حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 26 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 38°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 7 قدم.
ليلاً:
عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 7 قدم.
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