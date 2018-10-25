حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 26 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:

غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 38°

الحرارة الصغرى: 24°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.

ليلاً:

عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.