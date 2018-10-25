سفير الكويت لدى الأردن يؤكد سلامة جميع الكويتيين بعد الأمطار الغزيرة

أكد سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الخميس سلامة جميع الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات وسائر أبناء الجالية الكويتية المتواجدين في الأردن بعد موجة الأمطار الغزيرة التي شهدها الأردن بعد ظهر اليوم.

وقال الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن السفارة لم تسجل أي بلاغات جراء العاصفة الجوية والأمطار الغزيرة المفاجئة التي داهمت مناطق عدة في الأردن.

وأهاب الديحاني بأبناء الجالية الكويتية أخذ الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم في العاصمة عمان ومناطق الشمال والأغوار لا سيما منطقة البحر الميت التي شهدت سيولا كثيفة نتيجة الامطار ما ادى الى وفاة 18 شخصا واصابة 35 آخرين حتى الآن معربا عن تعازيه لذوي المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وذكر أن السفارة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة لأبناء الجالية الكويتية على مدار الساعة من خلال التواصل معها على ارقام الطوارئ (0096265675135 – 0096265675136 – 0096265675137) وكان الدفاع المدني الأردني قد أعلن ان 44 طالبا ومرافقا كانوا في رحلة مدرسية جرفتهم السيول في المنطقة التي يرتادها الأردنيون في العطل والرحلات بالبحر الميت ما ادى الى وفاة 18 شخصا واصابة الآخرين 35 آخرين.

وزار رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز منطقة البحر الميت للوقوف ميدانيا على جهود إنقاذ الطلبة وزار المصابين في المستشفى حيث تشارك طائرات هيلوكبتر واليات في عملية الإنقاذ التي ما زالت مستمرة.

وشهد الاردن منخفضا جويا ادى الى هطول مطري عنيف في ساعات ما بعد ظهر اليوم ما ادى الى تشكل السيول خاصة في منطقة البحر الميت التي تعد الاكثر انخفاضا على وجه الارض.