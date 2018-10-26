الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية يكرم المهندسة الكويتية زينب القراشي

كرم الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية اليوم الجمعة نائب الرئيس ورئيسة لجنة المهندسين الشباب في الاتحاد المهندسة الكويتية زينب القراشي الى جانب اعضاء المجلس التنفيذي تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم.

جاء ذلك في ختام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي تزامن انعقادها مع المؤتمر الدولي للمهندسين الذي يختتم أعماله اليوم الجمعة بعد ان ناقش الخبراء على مدى خمسة ايام دور المهندسين في تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وقالت القراشي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تكريمها الى جانب أعضاء المجلس التنفيذي يؤكد التقدير والترحيب العالميين بدور المهندس الكويتي وجهوده في أعمال اللجان ويعمل من جهة اخرى على تعزيز دور المهندسين الكويتيين على الساحتين الاقليمية والدولية.

وذكرت ان المشاركة الكويتية الواسعة في أعمال المؤتمر العالمي بلندن لقيت ترحيبا واسعا من المجلس التنفيذي للاتحاد معربة عن اعتزازها بما يقوم به المهندسون الكويتيون في أروقة المنظمة الدولية.

وأوضحت القراشي أن مشاريع المهندسين الكويتيين الشباب لاقت اهتماما واسعا من قبل المشاركين ولاسيما المشاريع الخاصة بإنشاء وحدات سكنية في أكبر مخيمات اللاجئين في افريقيا.

واعتبرت أن “هذه المشاركة والمساهمة منا على الساحتين الاقليمية والدولية بالاضافة الى جهودنا المحلية في تأسيس وتطوير (مهندسون بلا حدود – الكويت) ترسخ مفاهيمنا بضرورة أن يكون للمهندسين الشباب دور قيادي في تنفيذ خطط التنمية بالمجتمعات النامية بشكل خاص” واضافت أن المشاركة الكويتية ستسهم في زيادة التأهيل المهني والهندسي وتفعيل دور المهندسين المحليين بشكل اكبر في تنفيذ خطط التنمية بالبلاد وفي مقدمتها (رؤية 2035).

واكدت القراشي ان النجاح الذي تحقق باعتماد المبادرة الكويتية لانشاء المهندسين الشباب قبل ثمانية أعوام لم يكن ليتحقق لولا البيئة المميزة في الكويت ودعم الدولة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشادت من جانب آخر بدعم ورعاية رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل وأعضاء مجلس الادارة لطباعة الكتاب الذي سلم للاتحاد الدولي ووزع خلال المؤتمر الذي شاركت فيه الجمعية بوفد هو الأكبر هذا العام ممثلا بنحو 230 مهندسا ومهندسة.

وكانت القراشي ترأست خلال المؤتمر ورشة عمل خاصة عن دور المهندسين في تحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية بمشاركة محرر التقرير الهندسي في اليونكسو وعدد من المتخصصين من الدول المشاركة وعددها 150 كما ترأست ايضا اجتماعات لجنة المهندسين الشباب في الاتحاد.