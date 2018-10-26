أردوغان مجدداً: يجب الكشف عن الآمر بقتل #خاشقجي وجثته

دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬من‭ ‬أمر‭ ‬بقتل‭ ‬الصحفي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬ومكان‭ ‬جثته‭ ‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬المتعاون‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬تسلم‭ ‬الجثة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تسليم‭ ‬الموقوفين‭ ‬الـ18‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الجريمة‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬الرياض‭ ‬من‭ ‬إجبارهم‭ ‬على‭ ‬الإعتراف‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬جرى‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬فروع‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬أنقرة‭.‬

وقال‭ ‬أردوغان‭ ‬مخاطبًا‭ ‬السعودية‭ ‬حول‭ ‬مقتل‭ ‬خاشجقي‭: ‬‮«‬من‭ ‬الذي‭ ‬أصدر‭ ‬أوامر‭ (‬قتل‭ ‬خاشقجي‭)‬،‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬المتعاون‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ (‬تسلّم‭ ‬جثته‭)‬؟‭ ‬عليكم‭ ‬أن‭ ‬تكشفوا‭ ‬عنه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬أردوغان‭: ‬‮«‬إن‭ ‬قتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬واضح‭ ‬للعيان‭ ‬أين‭ ‬الجثة؟‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تُظهروها‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أردوغان‭ : ‬إذا‭ ‬كنتم‭ ‬تريدون‭ ‬إزالة‭ ‬الغموض،‭ ‬فالموقوفون‭ ‬الـ18‭ ‬هم‭ ‬النقطة‭ ‬المحورية‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬بيننا‭. ‬وإذا‭ ‬كنتم‭ ‬لا‭ ‬تستطيعون‭ ‬إجبارهم‭ ‬على‭ ‬الاعتراف‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬جرى،‭ ‬فسلّموهم‭ ‬إلينا‭ ‬لمحاكمتهم‭ ‬كون‭ ‬الحادثة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬بإسطنبول

وأردف‭ : ‬الأشخاص‭ ‬الـ18‭ (‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬السعودية‭) ‬يعرفون‭ ‬قاتلي‭ ‬خاشقجي‭ ‬لأن‭ ‬الجناني‭ ‬بينهم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ :‬‮»‬‭ ‬لدينا‭ ‬معلومات‭ ‬ووثائق‭ ‬أخرى‭ (‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬داعٍ‭ ‬للتعجل‭.. ‬إن‭ ‬غدا‭ ‬لناظره‭ ‬قريب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أردوغان‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أطلعنا‭ ‬من‭ ‬يريدون‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ (‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭) ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬والوثائق‭ ‬التي‭ ‬بحوزتنا‭ ‬مع‭ ‬إبقاء‭ ‬النسخة‭ ‬الأصلية‭ (‬من‭ ‬الوثائق‭) ‬لدينا‭ ‬كما‭ ‬زودنا‭ ‬السعودية‭ ‬بها‭ ‬أيضاً‮»‬‭.‬

الرئيس‭ ‬أردوغان‭: ‬سيأتي‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل،‭ ‬وسيلتقي‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭.