الجبير: المتورطون في قضية #خاشقجي سيحاكمون في السعودية

ال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، إنه يتم التعامل مع رؤيتين في الشرق الأوسط.. “رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية”، بحسب تعبيره، موضحاً أن هناك إدراكا بأن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب.

وأضاف الجبير أن النور ينتصر على الظلام، قائلاً: “السؤال هو كيف يمكن هزيمتهم؟”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمع الجبير بنظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش “حوار المنامة”، مؤتمر الأمن الذي يُعقد سنوياً في البحرين، الذي انطلق صباح السبت، بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين العرب والدوليين.

وقال الجبير إن السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير، مضيفاً: “هناك مصالح علينا حمايتها والوقوف مع من سيساعدنا”. وأضاف: “سياسة إدارة ترمب عقلانية وواقعية ودول الخليج تدعمه”.

قضية خاشقجي

وعن قضية خاشقجي، أضاف أن القضية أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات، مشيراً إلى أن جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق. وأضاف أن المتورطين في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن عملية السلام لا بد وأن تكون المفتاح للعلاقات مع إسرائيل.

وعن سوريا، قال وزير الخارجية السعودي إن تردد الرئيس باراك أوباما في تسليح المعارضة السورية دفع لتدخل الروس في سوريا.

مجلس التعاون.. وتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي

وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي سيبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، مضيفاً: حاولنا ألا يتأثر مجلس التعاون الخليجي بالخلافات مع قطر.

وأضاف الجبير: نؤيد بقوة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، وعقدنا اجتماعات في السعودية مؤخراً مع كل دول مجلس التعاون ومع مصر.. المناقشات مستمرة وتركز على وضع إطار عمل.

وحول العلاقات مع العراق، قال الجبير: نسعى للاستثمار في العراق وتطوير العلاقات.

وعن العلاقات مع أنقرة، قال إن تركيا دولة صديقة و”لدينا علاقات تجارية واستثمارية جيدة معها”.

المنامة: ملتزمون بمجلس التعاون الخليجي

من جانبه، قال وزير خارجية البحرين إن المنامة ما زالت ملتزمة بجعل مجلس التعاون الخليجي ركيزة للاستقرار الإقليمي، مضيفاً أن السعودية هي ملاذ للاستقرار وللرؤية المستقبلية لمنطقتنا.

وقال خالد آل خليفة: لم نشك أبداً في حكمة السلطان قابوس في المساهمة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف أن التحالف الأمني الإقليمي المقترح بين الولايات المتحدة وحلفاء خليجيين ومصر والأردن سيكون “مفتوحاً أمام من يقبلون بمبادئه”، مضيفاً أنه في مثل هذا الوقت من العام المقبل سيكون تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي نشطاً.