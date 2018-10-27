غريزمان: الكلاسيكو برشلوني وإن غاب ميسي

قال نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان غريزمان، إن فريق برشلونة، يستطيع الفوز على ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو ،حتى وإن كان نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي غائبا عن المواجهة بسبب الإصابة.

وأدلى غريزمان بتصريحه في مقابلة مع “ESPN”، حيث قال إن مباراة الكلاسيكو ستكون جميلة كما جرت العادة، على الرغم من غياب النجم الكبير للفريق الكتالوني.

وأضاف أن غياب ميسي عن المباراة أمر سيء، لكن الفريق لديه لاعبين آخرين بوسعهم أن يخوضوا المباراة، وينتزعوا الفوز من غريمهم التقليدي.

ويستضيف ملعب “كامب نو” قمة الدوري الإسباني في المرحلة العاشرة، بين برشلونة المتصدر برصيد 18 نقطة، وريال مدريد المتعثر في المركز السابع وله 14 نقطة.

وفي وقت سابق، قال نادي برشلونة، إنه لا داعي للذعر الشديد من غياب النجم، الذي لن يتمكن من حضور ست مباريات.

ونقل موقع “آس” الإسباني عن النادي الكتالوني، إلى أنه منذ العام 2010، حين شارك ميسي لأول مرة بقميص برشلونة، لعب النادي 61 مباراة بدون اللاعب لأسباب مختلفة، ما بين الإصابة أو الإيقاف أو الحصول على راحة، ولم تكن نتيجة الفريق سيئة في هذه المقابلات.