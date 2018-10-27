صادرات قطر غير النفطية ترتفع 36% في 9 أشهر من 2018

بلغ اجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر بنهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 18 مليار ريال، مقابل 13.2 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنمو قدره 36.% خلال الاشهر التسعة الماضية.

وأظهر التقرير الشهري لغرفة تجارة و صناعة قطر حول التجارة الحارجية للقطاع الخاص ارتفاع قيمة الصادارت في شهر سبتمبر الماضي الى 1.6 مليار ريال، بزياة نسبتها 4.6 % عن قيمة الصادرات المسجلة في شهر سبتمبر من العام الماضي.

ووفقا للتقرير فقد توجهت الصادرات غير النفطية الى 60 بلدا، تصدرتها سلطنة عمان وبنسبة 42% من اجمالي الصادرات خلال شهر سبتمبر تلتها هونغ كونج باجمالي 236 مليون ريال.