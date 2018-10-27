وفيات السبت 27 أكتوبر 2018

جاسم محمد صديق علي محمد مراد، (57 عاماً)، شيع، العارضية، ق3، ش9، م18، ت: 55744880.

تركي جبر الشمري، (80 عاماً)، شيع، الجهراء، قسائم العيون، مقابل مستوصف العيون، ق3، ت: 66003007.

عبدالله عيسى عبدالحسين البلوشي، (38 عاماً)، شيع، للرجال: الصباحية، ق4، ش3، م407، مقابل طريق الفحيحيل السريع، للنساء: جابر العلي، ق2، ش14، م14، ت: 99886663 – 99991147.

سالم راشد عبدالله العربيد، (65 عاماً)، شيع، للرجال: الخالدية، ق3، ش الزبداني، م30، للنساء: السرة، ق1، ش1، م21، ت: 55366331 – 55667780.

منيرة سليمان جاسم بورسلي، أرملة خليفة حسين المسلم، (78 عاماً)، شيعت، للرجال: الشامية، ق4، ديوان بورسلي، للنساء: النزهة، ق1، ش الثعالبي، م4، ت: 66311137 – 99647966.

بدر سعود فهيد السهلي، (47 عاما)، شيع، تم العزاء في المقبرة، ت: 99568848.

فخرية غريب شيال عبدالله، أرملة صبري سالم الفرحان، (79 عاماً)، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: صالة دسمان، الروضة، ش أبو كحيل، للنساء: الصباحية، ق3، ش16، م1158، ت: 90063282 – 23617678.

أنيسة عيسى عبدالله، زوجة دعيج خليفة المريشد، (60 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر الأحد بمقبرة صبحان، للرجال: الروضة، ق2، ش20، م2، للنساء: القصور، ق6، ش6، م21، ت: 66655590 – 99897573.