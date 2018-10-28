الرئيس الأمريكي يأمر بتنكيس الاعلام حدادا على ضحايا الكنيس في “بنسلفانيا”

أصدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب اوامر بتنكيس الاعلام حدادا على ضحايا الكنيس اليهودي الذين سقطوا في حادث إطلاق نار استهدفهم في حي سكني بمدينة بيتسبرغ بولاية (بنسلفانيا) يوم امس السبت.

واوضح البيت الابيض في بيان مساء امس السبت ان الرئيس ترامب امر بتنكيس الاعلام على المباني العسكرية والحكومية الفيدرالية في مختلف انحاء الولايات المتحدة وحتى مساء 31 من اكتوبر الجاري.

ونقل البيان عن الرئيس الأمريكي عزمه زيارة مدينة بيتسبرغ حيث تعرض كنيس يهودي لإطلاق نار اسفر عن 11 قتيلا وستة جرحى.

على صعيد متصل قال المدعي العام للمقاطعة الغربي في ولاية (بنسلفانيا) سكوت برادي في بيان صحفي مساء امس السبت ان مرتكب حادث اطلاق النار روبرت باورز في محيط الكنيس مدان ب29 تهمة تتضمن جرائم تتراوح بين العنف والاعتداءات المسلحة بدافع الكراهية.