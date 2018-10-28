منتخب قطر يبلغ مونديال الشباب في بولندا

تأهل المنتخب القطري للشباب، إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام ببولندا العام المقبل، بفوزه على تايلاند (7-3)، اليوم الأحد، بدور الثمانية ببطولة كأس آسيا المقامة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.



تأهل الفريق القطري جاء بعد مباراة ماراثونية، تقدم فيها بهدفين نظيفين قبل أن يدرك المنافس التايلاندي التعادل ويقلب الطاولة ويتقدم بثلاثة قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق فقط.

إلا أن المنتخب القطري كان له رأي مغاير، ونجح في إدراك التعادل قبل النهاية بثلاث دقائق، ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي.

وكشر منتخب قطر عن أنيابه ونجح في تسجيل 4 أهداف حسم بهم المواجهة، وتأهل للدور قبل النهائي للبطولة القارية، ومن ثم صعد إلى مونديال بولندا 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب القطري هو حامل لقب بطولة آسيا للشباب التي نجح في حصد كأسها عام 2014 في ميانمار، وتأهل على إثرها لكأس العالم بنيوزيلاندا في العام التالي.