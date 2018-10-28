البديّح: ستبقى الكويت شامخة متمسّكة بموقفها المبدئي تجاه القدس والقضية الفلسطينية ورفض التطبيع

أشاد المحامي أحمد البديّح بموقف الكويت الثابت رسمياً وشعبياً تجاه عدم التطبيع وبمواقفها ضد الكيان الصهيوني الملطخة يده بدماء الاطفال والنساء وشهداء فلسطين، معتبراً أن التطبيع جريمة شرعية واخلاقية وانسانية وقانونية.

وقال البديّح في تصريح صحفي :أن تبقى الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه شامخة متمسكة في موقفها المبدئي تجاه القدس والقضية الفلسطينية، لهو أمر يدعو للفخر في ظل تساقط بعض الدول وتقاربها مع الصهاينة.

وأضاف : نحمد الله على الموقف الرسمي الكويتي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان المغتصب الذي يعربد بلا حسيب أو رقيب، محتمياً بنظام عالمي غير عادل يهمه مصالحه فقط.