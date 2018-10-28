اشتباكات بين جماهير برشلونة والشرطة خارج كامب نو

شهدت المنطقة المحيطة بملعب “كامب نو” في مقاطعة “كتالونيا” اشتباكات بين مجموعة من جماهير برشلونة مع الشرطة قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمع الفريق الكتالوني مع غيرمه التقليدي ريال مدريد في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ذكرت أن مجموعة “بويكسوس نويس” المتطرفة المنتمية لجماهير نادي برشلونة دخلت في اشتباكات مع الشرطة المحلية قبل ساعات على انطلاق مباراة الكلاسيكو، لكن لم تكشف الشرطة حتى الآن ما إذا تم اعتقال بعض العناصر المشاغبة أم لا.

وتعتبر مجموعة “بويكسوس نويس” التي تعني بالعربية “الأولاد المجانين” من المجموعات المتطرفة بين جماهير برشلونة، حيث يتمتع التنظيم بسمعة سيئة داخل إسبانيا نظرا لسلوكهم العدواني ومواجهاتهم المتكررة مع الشرطة، كما أن بعض أعضاء التنظيم متهمون في قضايا التهديد بالقتل والقتل للمنافسين.

ونقلت الصحيفة أقوال بعض شهود العيان في المنطقة المحيطة بالملعب أن بعض أعضاء المجموعة قذفوا الشرطة بمقذوفات مما استدعى تدخل الأمن لتفرقة أفراد المجموعة.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.