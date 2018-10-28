كوارث فاران عرض مستمر مع ريال مدريد

استقبلت شباك فريق ريال مدريد، الهدف الثاني من نظيره برشلونة في الكلاسيكو المقام اليوم الأحد، على ملعب كامب نو.

وقرر حكم اللقاء الاستعانة بتقنية الفيديو في كرة مشتركة بين لويس سواريز مهاجم البارسا، ورافايل فاران مدافع الملكي، ليتنهي به الأمر لاحتساب ضربة جزاء لصالح الفريق الكتالوني، سددها المهاجم الأورجوياني بنجاح.

وتستمر حالة التخبط عند فاران في الأسابيع الأخيرة، حيث سبق وأن تسبب في هزيمة فريقه بالجولة الماضية من الليجا أمام ليفانتي 1-2، بعدما فشل في استلام الكرة في لقطة الهدف الأول، ثم تسبب في ضربة جزاء بعد لمسه للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا يكون المدافع الفرنسي قد تسبب بأخطائه في تلقي فريقه 3 أهداف من أصل 4 في الجولتين الماضيتين حتى الآن.