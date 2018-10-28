سواريز يدخل تاريخ الكلاسيكو من بوابة فار

سجل لويس سواريز، مهاجم برشلونة، الهدف الثاني لفريقه في مرمى ريال مدريد، خلال المباراة الجارية حاليا، على ملعب كامب نو.

ففي الدقيقة 28 سقط لويس سواريز داخل منطقة الجزاء، بعد احتكاك بالفرنسي رافائيل فاران.

وثار لاعبو البارسا على حكم اللقاء، مطالبين باحتساب ركلة جزاء، ما دفعه للجوء إلى تقنية الفيديو، التي أشارت بأحقية الفريق الكتالوني في ركلة جزاء، لتكون المرة الأولى في تاريخ الكلاسيكو، التي يستخدم فيها الفار.

وترجم المهاجم الأوروجوياني، الركلة، إلى هدف هو الأول في تاريخ الكلاسيكو، الذي يأتي بمساعدة تقنية الفيديو.

كما احتفل مهاجم برشلونة بالهدف، كاشفا عن قميص داخلي يحمل صورة مولودته الجديدة.