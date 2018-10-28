برشلونة يعمق جراح ريال مدريد بخماسية مُذلة

سحق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة (5-1) مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا، في ملعب “كامب نو”.

وسجل لبرشلونة سواريز هاتريك في الدقائق 30 و75 و83، وسجل كوتينيو في الدقيقة 11، وفيدال في الدقيقة 87، بينما سجل مارسيلو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 50.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 21 في صدارة الترتيب، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز التاسع.

أول تهديد في المباراة كان من الضيوف، حيث أرسل الويلزي جاريث بيل كرة عرضية لكريم بنزيما سددها أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 8.

وجاء الرد من برشلونة بأول هجوم بهدف في الدقيقة 11، بانطلاقة من جوردي ألبا على الجبهة اليسرى ومرر عرضية سحرية لكوتينيو وضعها على يسار كورتوا.

وحاول الويلزي جاريث بيل تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 13، ولكن تسديدته كانت ضعيفة حيث أمسك بها تير شتيجن بسهولة.

وتألق تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة قوية من البرازيلي آرثر ميلو لاعب البارسا الذي استغل تمريرة خاطئة من راموس في الدقيقة 19.

وعاد الملكي لمحاولاته، بتسديدة قوية أخرى عبر القائد سيرجيو راموس، تصدى لها تير شتيجن ببراعة في الدقيقة 26.

والتحم فاران مع لويس سواريز في منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 27، وطالب لاعبو البارسا بركلة جزاء، ولجأ الحكم لتقنية الفيديو التي أثبتت أحقية البلوجرانا بها، ونفذها لويس سواريز بنجاح على يمين كورتوا، حيث سجل الهدف الثاني.

وبدأت الالتحامات القوية من لاعبي كلا الفريقين، فخلال دقيقتين تلقى إيفان راكيتيتش لاعب البارسا وناتشو لاعب الميرنجي البطاقات الصفراء.

وأهدر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة فرصة الهدف الثالث برعونة كبيرة، حيث مرر له سواريز كرة عرضية خطرة سددها ضعيفة في الدقيقة 43.

وبغرابة شديدة أضاع لويس سواريز فرصة تسجيل الهدف الثالث، من هجمة عكسية خطرة، حيث كان 4 من لاعبي البلوجرانا في مقابل لاعب وحيد من ريال مدريد، وقرر الأوروجوياني التسديد بجانب مرمى كورتوا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى لوبيتيجي أولى تغييراته حيث دفع بلوكاس فاسكيز بدلا من رافائيل فاران.

وقلص الفارق لريال مدريد البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 50، حيث استغل ارتداد الكرة من خط الدفاع ليسدد الكرة على يسار تير شتيجن.

وواصل ريال مدريد محاولاته نحو تسجيل هدف التعادل حيث سدد راموس أعلى مرمى البارسا، ومنع القائم مودريتش من التسجيل في الدقيقة 55.

ومنع القائم برشلونة من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60، بعد تسديدة من قبل لويس سواريز، ومرت تسديدة ألبا يمين المرمى في الدقيقة 64.

وأهدر كريم بنزيما فرصة خطيرة في الدقيقة 67، بكرة رأسية علت مرمى البارسا بعد عرضية مميزة من فاسكيز.

ودفع فالفيردي بأول أوراقه، نيلسون سيميدو بدلا من رافينيا ألكانتارا، ثم ديمبلي بدلا من فيليب كوتينيو، وأخيرًا فيدال مكان آرثر.

واقتنص لويس سواريز الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 74، بكرة رأسية قوية مستغلا عرضية من سيرجي روبيرتو.

وأشرك لوبيتيجي أسينسيو بدلا من بيل، ثم أخرج مارسيلو الذي عانى من آلام ودفع بماريانو دياز.

وسجل لويس سواريز الهدف الرابع للبلوجرانا في الدقيقة 83، بعد تمريرة من سيرجي روبيرتو، ليكون الهاتريك له في المباراة.

ونجح البديل أرتورو فيدال في تسجيل الهدف الخامس بكرة رأسية، بعد عرضية من ديمبلي في الدقيقة 87.