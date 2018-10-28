وفيات الأحد 28 أكتوبر 2018

مريم محمود غلوم البلوشي، «18 عاماً»، شيعت، مبارك الكبير، ق7، ش255، مسجد القدس، ت: 50883369.

سميرة مليج رشيد المطيري، «58 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ق4، ش46، م14، للنساء: السرة، ق6، ش6، م20، ت: 97963003 – 99707817.

فاضل عباس حجي علي الكوت، «86 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: حسينية الكوت، الرميثية، ق7، ش74، م33، مقابل مسجد الإمام زين العابدين، ت: 99545068 – 65505650.

باقر رحمه زمان، «83 عاماً»، شيع، الدعية، حسينية الصفار، ت: 99222915 – 99811275.

خالد حسين العلي، «95 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، ق4، ش44، م7، للنساء: الشامية، ق6، شارع عبدالله المجرن الرومي، م35، ت: 99060900 – 24816782.

محمد سلطان مبروك سعيد، «43 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، للرجال: المنقف، ق3، خلف حملات الحج، «خيمة»، ت: 51600336 – 99578390.

عبدالعزيز خليفة فرحان الخالدي، «81 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الإثنين، العزاء بالمقبرة فقط، ت: 99653036.

خالد فهد المهنا العدواني، «31 عاماًَ»، التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، للرجال: العمرية، شارع المطار، م7، للنساء: القيروان، ق1، ش132، م10، ت: 98881241 – 60040031.