مدرب ريال مدريد: قرار الاقالة ليس بيدي وقادرون على العودة للانتصارات

قال مدرب فريق ريال مدريد جولين لوبيتيغي ان الخسارة امام الغريم التقليدي برشلونة قاسية وان “الهزائم كلها موجعة لكنها أكثر إيلاما في ملعب برشلونة” مؤكدا ان قرار اقالته من تدريب الفريق ليس بيده.

واعرب لوبيتيغي في مؤتمر صحفي في ملعب (الكامب نو) عقب مباراة الكلاسيكو عن حزنه الشديد لخسارة فريقه امام غريمه التقليدي برشلونة في الليغا اليوم الاحد بنتيجة (1 – 5) موضحا ان الهدف الثالث في هذه الهزيمة القاسية قضى على آمال فريقه بالعودة الى المباراة.

وذكر ان الفريق كاد يغير مجرى اللقاء في مطلع الشوط الثاني لكنه افتقر إلى الكفاءة رغم حصوله على فرص كثيرة واضحة للتسجيل مشيرا الى تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول.

وردا على ما تداولته وسائل الاعلام حول إمكانية اقالته بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة قال لوبيتيغي ان “المسؤولية النهائية تقع دائما على عاتق المدرب وانه يرى نفسه قادرا على مواصلة قيادة الفريق” مؤكدا ثقته بقدرة الفريق على النهوض مجددا وتغيير موازين الأمور والعودة إلى سكة الانتصارات في الفترة المقبلة.

واشار الى ان الفريق عانى من بداية موسم قاسية وبان لقاء اليوم انتهى بإصابة لاعبين اثنين مضيفا “لكننا ما زلنا في شهر أكتوبر والفريق قادر على تغيير مجرى الأمور في المرحلة القادمة”.

وكانت وسائل اعلام محلية اعتبرت ان فوز برشلونة الساحق على ريال مدريد بنتيجة (5 – 1) في أول مباراة كلاسيكو في الموسم في إطار الدوري الاسباني حسم بشكل قاطع عهد المدرب جولين لوبيتيغي على رأس الفريق المدريدي.

والقت هزيمة الريال بنتيجة ثقيلة امام برشلونة في الكلاسيكو بظلالها على عملية ترميم وضع الفريق الذي تعرض الى اربعة هزائم وتعادلين في الجولات العشر من الليغا هذا الموسم ليقبع الفريق في المركز التاسع في الترتيب العام بفارق سبع نقاط خلف برشلونة المتصدر.