العثور على فتاتَيْن سعوديتَيْن مقتولتَيْن على ضفاف نهر هدسون بأمريكا

عثرت الشرطة الأمريكية على جثتَيْن لفتاتَيْن سعوديتَيْن الأربعاء الماضي على ضفاف نهر هدسون على الجانب الأعلى في مانهاتن.

ونقل موقع السي إن إن أمس السبت عن شرطة نيويورك قولها إنه تم التعرف على جثتَيْن، عُثر عليهما معًا بعد ظُهر الأربعاء الماضي على ضفاف نهر هدسون في مانهاتن على أنهما شقيقتان أخريان من ولاية فرجينيا.

وعُثر على جثتَيْ تالا فارع (16 عامًا)، وروتانا فاريا (22 عامًا)، وكلتاهما من فيرفاكس، وهما مربوطتان من قدميهما بشريط لاصق فيما يبدو.

وقالت الشرطة إنه تم إعلان وفاتهما في مكان الحادث على ضفتَيْ النهر على الجانب الغربي العلوي من مانهاتن.

وأضافت الشرطة – وفق ما نقله الموقع – بأنها تحقق في الحادثة، وأن مكتب الفاحص الطبي في المدينة سيحدد الأسباب. مشيرة إلى أنه لم تكن هناك علامات واضحة على وجود صدمة عندما تم اكتشاف الجثتَيْن.

وقالت الشرطة إن الاثنتين كانتا ترتديان ملابس وسترة سوداء بزخارف من الفرو.

وكانت “تالا فارع” مفقودة من فيرفاكس منذ 24 أغسطس، وفقًا للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين. وقد ذكر موقع المركز أن تالا ربما كانت مع روتانا.