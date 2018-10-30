تأجيل بيع جريدة “الطليعة” في مزاد علني بسبب عدم حضور أحد للمزايدة

قررت وزارة العدل تأجيل بيع جريدة الطليعة الأسبوعية في المزاد العلني، والتي كانت مقررة اليوم في فندق الكورت يارد، إلى الشهر المقبل وذلك لعدم حضور أي شخص للمزايدة.

وكان قد أعلن عن مزاد علني لتصفية جريدة الطليعة الأسبوعية بموجب حكم صادر من محكمة الاستئناف، شاملا كامل محتوياتها بمبلغ يبدأ من 2 مليون و150 ألف دينار.