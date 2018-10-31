المتحدثون في ندوة الحركة الشعبية الوطنية: موقف الكويت ثابت لن يتغير.. والتطبيع مرفوض

أشاد المتحدثون في الندوة التي دعت لها الحركة الشعبية الوطنية بعنوان” لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني” أمس الأول في منطقة فهد الأحمد بموقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية والرافض للتطبيع بكل أشكاله.

وقال المتحدثون أن سعي بعض الدول الخليجية والعربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني أصبح أمر مخجل ومرفوض بالرغم من كل التبريرات التي يقدمونها.

بداية، قال رئيس الحركة الشعبية الوطنية الكويتية سعود الحجيلان إن أبطال المقاومة لا يزالون يدافعون عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه ودعا جميع المؤسسات والهيئات الشعبية في جميع الدول العربية رفض هذا التطبيع وحث الجهود والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتابع ان الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت متحدية ابشع انواع الاضطهاد والقمع العنصري الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب العربي الفلسطيني، والتي فاقت اساليب الفاشية والنازية وممارسات النظام العنصري ، ولم تترك وسيلة وحشية إلا واستعملتها لقمع هذه الانتفاضة الفلسطينية الباسلة ، في الوقت الذي يقوم البعض في الدول العربية بالتطبيع مع الكيان الصهيونية وعلى رأسها جهاز الموساد.

واشار الى ان هذه الانتفاضة المباركة مستندة إلى دعم الشعوب العربية والاسلامية كافة، في حين تستند اسرائيل لدعم ومساندة من المجمتع الدولي، وعدم وجود وغياب التضامن العربي والقومي الذي يتصدى بحزم واصرار لهذه الممارسات.

واوضح الحجيلان انه الرغم من قيام اسرائيل بتعزيز قواعدها القمعية في الاراضي العربية المحتلة واستمرارها في محاولاتها احكام قبضتها الحديدية كفتح المزيد من السجون والمعتقلات اللانسانية لتستوعب الاعداد الهائلة من المعتقلين ومحاصرة المخيمات وفرض حظر التجول فيها ومنع دخول المواد الغذائية بهدف تجويع سكانها وقطع الماء والكهرباء ونخص قطاع غزة، لا تزال الانتفاضة مستمرة حتى الآن ولن تتوقف، هذا كله بالإضافة إلى قتل العشرات وجرح المئات وابعاد الالاف او مئات الآلاف عن وطنهم.

وراى إن الانتفاضة الجديدة التي يعتم عليها الاعلام العربي والتي تحدث عنها مجلس الامن قبل ايام لا تملك إلا سلاح العصي والحجارة واشعال الاطارات وإقامة الحواجز ولكنها تصاعدت بشكل اذهل قادة العدو الصهيوني وجعلهم يفقدون عقولهم.

واختتم انه من البديهي ان الانتفاضة الفلسطينية المستحقه جاءت معبرة عن غضب الجماهير من الممارسات الاسرائيلية وسياساتها القمعية واصرارها على تمسكها بالاراضي العربية، ونحن في الوطن العربي يقوم البعض بمصافحة وتكريم الكيان الصهيوني وبيع القضية الفلسطينية والإسلامية فلذلك نطالب الشعوب والتيارات والقوى السياسية في كل الدول العربية بان تتضامن مع هذه القضية العادلة وأن ترفض التطبيع مع المستعمرين وأن تخلص للقضية الفلسطينية والا تبيع شبر ارض واحدة من الارض الطاهرة المباركة

ومن جانبه قال أمين سر الحركة الشعبية الوطنية حسن دشتي أن جميع دول العالم تمارس التطبيع الغير مباشر من خلال سبل وطرق التجارة التي يملكها النظام المحتل.

ورفض دشتي أي شكل من أشكال التطبيع المباشر الذي يقودنا إلى فتح قنوات التواصل والحوار المباشر مع العدو مقابل نسيان القضية الفلسطينية وتجاهل حق الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه قال المستشار بالشؤون السياسية والبرلمانية عدنان المضاحكة أن الحركة الصهيونية العالمية حاولت استغلال الخلافات بين الأديان حتى خلفت التنافر والتباعد فيما بين الأطراف.

وأضاف أن رئيس العصابة الإسرائيلي زار الأراضي الخليجية وذلك بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية على اعتبار أن دول الخليج هي الأغنى في العالم.

وبين أن هذه الزيارة هي مقدمة لتحقيق مكاسب سياسية بعدما رفع العلم الإسرائيلي في أربع عواصم خليجية في وقت واحد مما يكشف وصول هذه الدول المارقة إلى تحقيق أهدافها في السيطرة على ثروات المنطقة الأولى في العالم من حيث حجم الأموال في الصناديق السياسية.

وأشار أن الأعذار التي تساق خلال زيارة الوفود الإسرائيلية أو تلك التي تمهد للتطبيع مع العدو ماهي إلا أعذار واهية مرفوضة وغير مقبولة فلا يمكن تحقيق السلام مع الغادرين.

وطالب المضاحكة تحصين الموقف الكويتية تجاه القضية الفلسطينية وحث وسائل الإعلام في الدول الخليجية على إحياء روح رفض التطبيع وتعرية الدعوات إليه.

أشكال التطبيع

أما الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران فقال إن رسالة الرفض لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي هي الصوت العالي لنا لأننا نرفض كل أشكال التطبيع سواء كان سياسيا أم اقتصاديا لأنه أمر مرفوض أن يمنح العدو المغتصب لأراضينا في فلسطين حق المصالحة معنا.

وأضاف أن تراجع القضية الفلسطينية جاء بسبب القيادات الفلسطينية التي باتت تتحرك خلف مصالحها بعيداً عن أهمية القضية حتى أصبح الشعب الفلسطيني أكثر وعياً وتقدماً من قياداته.

ومن جانبه قال الأمين العام المساعد للحركة التقدمية ناصر ثلاب إن الحركة التقدمية ترفض هذا التطبيع لأننا أمام كيان صهيوني مغتصب للأراضي الفلسطينية وأي تطبيع معه ما هو إلا قتل لعموم أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الموقف الكويتي الرسمي تجاه القضية الفلسطينية أصبح اليوم مدعاة للفخر والاعتزاز ولهذا نرى ضرورة تبني الموقف الكويتي من قبل جميع الدول الخليجية والعربية مع رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الغاصب.

تقارب مرفوض وتحدث المحامي حسن جعفر دشتي امين سر الحركة الشعبية الوطنية عن التطبيع حيث تطرق الى شكلين موضوعين للتطبيع حيث وصف ان هناك تطبيع مباشر وتطبيع غير مباشر كما تطرق في مستهل حديثه بالندوة .

وقد وصف دشتي ان هناك ما يسمي بالتطبيق الغير مباشر وهو ان كيان الصهيوني لديه نظام استثمار خارجي حيث ان هذا الاستثمار الخارجي يستحوذ على نسب من اسهم بعض الشركات العالمية والتي تتواجد وكالاتها لدى جميع الدول واعتبر ان هذا النوع هو تطبيع غير مباشر وقد اشار من زاوية اخرى ان التطبيع المباشر مرفوض جملة وشكلا وموضوعها معتبرها هذا انتهاك لسلوك الانسانية قبل ان يكون انتهاك للشرعية الدولة الفلسطنية ، واختتم حسن جعفر حديث بوجوب الفهم حول اشكال التطبيع والحذر من النية المستقصدة لخلق طابع شكلي يقبل منها فكرة التطبيع.

أما رئيس حزب المحافظين المدني حماد النومس فقال إن كلمة التطبيع لا تعكس مجريات الواقع لأنها تعني تقارب الأضداد في حين الشعوب العربية ترفض مصالحة العدو الغاصب الذي تسبب بقتل وسفك الدماء العربية.

وأضاف إن من يتقدم تجاه التطبيع يعد خائناً للقضية العربية الإسلامية ولهذا علينا رفض هذا التطبيع ومن يسعى عليه من قطيع المطبلين مع العدو الغاصب.

وطالب أعضاء مجلس الأمة عقد اجتماع موسع مع الخبراء الدستوريين لإصدار قانون يجرم التطبيع أو الدعوة إلى المصالحة مع العدو من جانبة قال الامين العام المساعد للحركة التقدمية الكويتية النقابي السابق ان الحركة التقدمية ترفض هذا التطبيع امام هذا كيان صهيوني مغتصب للاراضي الفلسطينية واي تطبيع معه ماهو الا قتل لعموم الشعب الفلسطيني مضيفا ان الموقف الكويتي الرسمي تجاه القضيه الفلسطينية مدعاة للفخر والاعتزاز.