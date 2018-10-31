السفارة الكويتية في ايطاليا تهيب بالكويتيين توخي الحذر من العواصف

اهابت سفارة الكويت في روما بالمواطنين الكويتيين المقيمين والمبتعثين والسائحين توخي الحذر والحيطة من العواصف الجوية التي تضرب ايطاليا والتزام تعليمات السلامة.

وحثت السفارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء المواطنين الكويتيين على توخي الحذر والتزام أماكنهم ومتابعة النشرات الجوية وتوقعات الطقس في المناطق الموجودين بها أو يعتزمون التوجه اليها وذلك تحسبا لتوقعات استمرار وعودة موجة الرياح والعواصف المطرية التي أوقعت أضرارا وضحايا في أنحاء ايطاليا.

وأوصت السفارة باتباع تعليمات وتوصيات السلطات الايطالية المختصة حرصا على السلامة كما طالبت المواطنين بالتواصل مع مقر السفارة في حالات الطوارئ على رقم: 3428598765 0039 أو رقم السفارة: 068088930 0039.