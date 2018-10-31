وفيات الأربعاء 31 أكتوبر 2018

ندى محمد صادق حسين، زوجة بدر أحمد المانع، «54 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ق2، ش علي سلمان ابو كحيل، صالة دسمان، للنساء: الروضة، ق2، ش23، م14، ت: 99100611 – 22517373.

نورية مهنا محمد المهنا، أرملة راضي ياسر العنزي، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: القرين، ق5، ش16، م263، للنساء: العمرية، ق1، ش5، م7، ت: 66659991 – 90042002 – 97884202.

شقحة حمد شهاب، أرملة سالم خرصان العجمي، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة، للنساء: الفردوس، ق4، جادة 4، م7، ت: 67700777 – 99121121.

منيرة ناصر عبدالعزيز الراشد، «11 عاماً»، شيعت، للرجال: في المقبرة فقط، للنساء: الشامية، ق5، شارع الطبري، م9، «أيام الأربعاء والخميس والجمعة»، ت: 99998039 – 99050506.

سعيد فيصل مرزوق بن شملان المطيري، «83 عاماً»، شيع، للرجال: «خيمة العزاء، بجانب خزانات المياه، مقابل الفردوس»، للنساء: سعد العبدالله، ق2، ش222، م10، ت: 66299990 – 97344432.

زهرة غلوم حسين حسن دكسن، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف «يوم الخميس الموافق 2018/11/1، هو ثاني أيام العزاء»، للنساء بيان ق11، ش1، ج5، م13 «يوم الخميس الموافق 2018/11/1، هو ثاني أيام العزاء»، ت: 65536661 – 65563334.

فاطمة عبدالله عبدالرحمن الزيد، ارملة عجيل عبدالله العجيل، «83 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس بمقبرة صبحان، للرجال: ديوان العجيل، الروضة، ق1، ش دمشق، للنساء: الفحيحيل، ق10، ش سالم صباح السالم، مقابل نادي الفحيحيل البحري، م3، منزل المرحوم عجيل العجيل، ت: 99489999 – 99644493.

فرحان هادي فرحان العنزي، «71 عاماً»، شيع، للرجال: صباح الناصر، ق1، ش22، م5، للنساء: الفردوس، ق1، ش1، ج1، م36، ت: 66722679 – 60068844 – 55767788.

حيدر غلوم جعفر حيدري، «86 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: الدعية، ق1، ش10، م4، ت: 99667800.