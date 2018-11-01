مجلس الأمة يبدأ انتخاب أعضاء اللجان الدائمة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة الخاصة لانتخاب أعضاء 11 لجنة دائمة بالإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم في مستهل الجلسة إن “جلسة اليوم جلسة خاصة استنادا إلى المادة 72 من اللائحة لانتخاب أعضاء اللجان الدائمة”.

وجاءت نتائج انتخاب أعضاء اللجان الدائمة للمجلس على النحو التالي:

لجنة الجواب على الخطاب الأميري

زكى مجلس الأمة لعضوية لجنة الجواب على الخطاب الأميري النواب صفاء الهاشم، د.خليل عبد الله، د. عودة الرويعي، أسامة الشاهين، حمد الهرشاني.

لجنة العرائض والشكاوى

وترشح لها كل من النواب خالد العتيبي وسعود الشويعر ومبارك الحجرف وحمدان العازمي وطلال الجلال وثامر السويط وعلي الدقباسي، وانسحب النائب ثامر السويط قبل بدء التصويت.

وفاز بعضوية اللجنة بالانتخاب كل من خالد العتيبي (32) صوتا وسعود الشويعر(25) صوتا ومبارك الحجرف(22) صوتا وطلال الجلال (21) صوتا وعلي الدقباسي (9) أصوات.

لجنة الشؤون الداخلية والدفاع

وترشح لعضوية اللجنة كل من ناصر الدوسري ونايف المرداس وخالد العتيبي وسعود الشويعر وعسكر العنزي وحمد الهرشاني وصفاء الهاشم(انسحبت قبل التصويت).

وانتخب النواب كل من عسكر العنزي (31) صوتا وسعود الشويعر( 22) صوتا ونايف المرداس (16) صوتا وخالد العتيبي( 16) صوتا وناصر الدوسري (13 ) صوتا.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

وترشح لها كل من فراج العربيد وصلاح خورشيد وصفاء الهاشم وفيصل الكندري وعمر الطبطبائي ومبارك الحريص وخلف دميثير وصالح عاشور.

وتم انتخاب صلاح خورشيد(26) صوتا وصفاء الهاشم( 26) صوتا وفيصل الكندري(23) صوتا وعمر الطبطبائي (22) صوتا وخلف دميثير(21) ومبارك الحريص(18) صوتا و فراج العربيد(17 ) صوتا

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

تم تزكية كل من خليل الصالح وخالد الشطي ومحمد الدلال وعادل الدمخي واحمد الفضل وخليل ابل ومحمد هايف

لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد

تم تزكية كل من اسامة الشاهين وعودة الرويعي ومحمد الحويلة ويوسف الفضالة وخليل آبل

لجنة الصحية والاجتماعية والعمل

ترشح لعضوية اللجنة كل من ثامر السويط وسعد الخنفور وسعدون حماد وحمود الخضير واسامة الشاهين وصالح عاشور (انسحب) وناصر الدوسري (انسحب) وحمدان العازمي (انسحب)

وتم تزكية كل من ثامر السويط وسعد الخنفور وسعدون حماد وحمود الخضير واسامة الشاهين.

لجنة الشئون الخارجية

ترشح لعضوية اللجنة كل من فراج العربيد وحمد سيف الهرشاني وعبدالله فهاد والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين وحمدان العازمي (انسحب)

وتم تزكية كل من فراج العربيد وحمد سيف الهرشاني وعبدالله فهاد والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين

لجنة المرافق العامة

تم تزكية كل من محمد الهدية وماجد المطيري وسعد الخنفور وراكان النصف وناصر الدوسري وحمدان العازمي وطلال الجلال .

لجنة الميزانيات والحساب الختامي

ترشح لعضوية اللجنة كل من عدنان عبدالصمد ورياض العدساني وشعيب المويزري وصفاء الهاشم ومحمد الحويلة وعادل الدمخي وعبدالله الرومي وحمدان العازمي .

وتم انتخاب كل من عبدالله الرومي (23) ورياض العدساني (23 ) وصفاء الهاشم (22) صوتا ومحمد الحويلة (22) صوتا وشعيب المويزري (20) وعدنان عبدالصمد (19) صوتا وعادل الدمخي (16 ) صوتا (بعد تنازل حمدان العازمي الذي تساوى معه في الأصوات).

لجنة حماية الأموال العامة

ترشح لعضوية اللجنة كل من عمر الطبطبائي وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين وخالد الشطي وصلاح خورشيد وسعدون حماد وعسكر العنزي (انسحب).

تم انتخاب كل من عمر الطبطبائي وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين وخالد الشطي وصلاح خورشيد.

لجنة الأولويات

تمت تزكية 3 نواب لعضوية اللجنة وهم كل من أحمد الفضل وفيصل الكندري وعبدالكريم الكندري ويضاف إليهم في عضوية اللجنة كل من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.