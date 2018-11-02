مانشستر يونايتد يعثر على بديل دي خيا

استقر مانشستر يونايتد الإنجليزي، على البديل المناسب الذي سيخلف الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، حال رحيله عن صفوف الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “ذا صن” إن مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات الأسترالي ماثيو ريان، حارس مرمى برايتون.

وأكدت الصحيفة أن دي خيا (27 عامًا) قرر عدم التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد، كما اعترف مدربه جوزيه مورينيو، أنه غير واثق من استمرار الحارس الإسباني مع الشياطين الحمر.

ويقدم ريان، مستويات جيدة مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولفت أنظار مانشستر يونايتد، الذي يراه البديل المناسب لخلافة دي خيا.

وسيكون من الصعب على برايتون، الحفاظ على حارسه الأسترالي (26 عامًا)، حال تحرك مانشستر يونايتد للحصول على خدماته.

وتمتع ديفيد دي خيا، باهتمام خاص من ريال مدريد، قبل أن يحصل الملكي على خدمات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قادمًا من تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويحرص باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، على التعاقد مع الحارس دي خيا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.