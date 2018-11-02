وفيات الجمعة 2 نوفمبر 2018

بتلة حسين خميس العجمي، أرملة عبدالله حسين العجمي، (74 عاماً)، شيعت، الصليبخات، ق2، ش 104، ج11، م26، ت: 66187278 – 97520003 – 50603703.

داود سليمان أحمد الإبراهيم، (70 عاماً)، شيع، للرجال: القادسية، ق7، ش محمد البدر، ديوان الإبراهيم، للنساء: مبارك الكبير، ق3، ش31، م11، ت: 98736223 – 99775481.

سلوى عبيدالله حسين الحنيان، زوجة عبدالله أحمد محمد الشطي، (61 عاماً)، شيعت، للرجال: الروضة، ق3، ش شهاب أحمد البحر، م7، للنساء: حطين، ق2، ش غانم العثمان، ش16، م10، ت: 99944014 – 66926702.

عيده جابر جلوي، أرملة عبدالله سعد السبيتي، (92 عاماً)، التشييع التاسعة صباح السبت، للرجال: الخالدية، ق3، ش39، م27، للنساء: العدان، ق3، ش22، م36، ت: 99044167 – 99991409.

سهير علي إسماعيل، زوجة إبراهيم حسن عبدالسيد الفودري، (58 عاماً)، شيعت، علي صباح السالم، ق2، ش18، م46، ت: 66764333.