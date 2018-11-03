راشفورد يهدي مانشستر يونايتد فوزا قاتلا على بورنموث

استطاع مانشستر يونايتد أن يحقق الفوز بهدفين مقابل أمام بورنموث، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وتمكن يورنموث من إحراز الهدف الأول عن طريق ويلسون في الدقيقة الـ 11 من المباراة، حتى آتى التعادل لمانشستر يونايتد عن طريق مارسيال في الدقيقة 35، ويضيف راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 92، ليرتفع رصيد يونايتد إلى20 نقطة في المركز السابع، بينما توقفرصيد بورنموث عند 20 نقطة في المركز السادس.

بورنموث استطاع أن يسيطر على وسط الملعب حتى أول نصف ساعة، وعزل تمامًا هجوم اليونايتد سانشيز ومارسيال عن وسط الملعب، وضغط على بوجبا وماتا من أجل عدم صناعة الفرص وكان لهم ما أراد، وشكل خطورة كبيرة على مرمى دي خيا عن طريق انطلاقات فريزر وستانيسلاس على الأطراف وتحركات ويلسون في العمق.

وفي المقابل فإن يونايتد ظهر لأول مرة بعد نصف ساعة، وكشف أزمة خطيرة في دفاع بورنموث، بعد وجود تغطية على حدود منطقة الجزاء، للعرضيات الأرضية، وهو ما جاء منها هدف التعادل لمارسيال.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء اليونايتد بشكل كبير وتمكن من السيطرة على المباراة والقيام بأكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق بيجوفيتش منع الهدف الثاني.

وتمكن بورنموث من الضغط على مانشستر يونايتد منذ بداية المباراة، وأضاع فريزر انفراد في الدقيقة الرابعة من المباراة تصدى لها دي خيا، واستمر ضغط بورنموث حتى، إضاعة فرصتين محققتين قبل الهدف، عن طريق ويلسون نفسه وستانيسلاس.

وتمكن ويلسون من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 11 بعد عرضية من ستانيسلاس من الجهة اليمنى، يسددها بسهولة في مرمى دي خيا.

وفي الدقيقة 19 كاد آدم سميث أن يخدع دي خيا، بتسديدة خادعة ضعيفة ولكنها مرت بخطورة بجانب القائم الأيسر لدي خيا، ليعود ستانيسلاس للظهور بتسديدة في الدقيقة 23، بعد عرضية من الظهير الأيمن فرانسيس.

وكان أول تهديد لمانشستر يونايتد في المباراة في الدقيقة 33، عن طريق فريد الذي فشل في تحويل عرضية مارسيال الأرضية إلى مرمى بورنموث، وتمكن مارسيال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 35 بعد عرضية أرضية للنجم الفرنسي الذي سددها بقوة في مرمى بيجوفيتش.



وفي الدقيقة 39، عاد يونايتد للخطورة عن طريق تسديدة لخوان ماتا بجانب القائم الأيسر لبورنموث، بعدما ردت من دفاع أصحاب الأرض، ليرد عليه فريزر في الدقيقة 42 بتسديدة، بعد تمريرة من ستانيسلاس ولكن دي خيا أخرجها لركنية.

وفي الشوط الثاني، تصدى دي خيا للهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد كرة بالكعب من بروكس، بعد عرضية واختراق من الخطير فريزر، وسط ضغط مستمر من بورنموث، وكاد لوك شو أن يرد في الدقيقة 55 من انفراد، ولكن بيجوفيتش أخرجها بنجاح.

ويعود الحارس بيجوفيتش للتألق أمام رأسية سانشيز في الدقيقة 60، ليواصل يونايتد الضغط في نفس الدقيقة عن طريق هيريرا، بتسديدة بجانب القائم، حتى عاد يونايتد بهجمة خطيرة، بتسديدة قوية من يونج في القائم في الدقيقة 64، لتعود لراشفورد يخرجها آكي، ولتعود إلى بوجبا بتسديدة يخرجها بروكس من على خط المرمى.

وكانت الفرصة الأخطر لبورنموث في الشوط الثاني عن طريق بروكس في الدقيقة 81 بعد اختراق بعد تمريرات مع إبي، ولكن دي خيا يتصدى للتسديدة القوية بنجاح، حتى استطاع راشفورد أن يستغل عرضية بوجبا في الدقيقة 92 من المباراة، ليحرز هدف الفوز للضيوف.