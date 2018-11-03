السومه يقود الأهلي لاجتياز النصر بثنائية بالدوري السعودي

أشعل الأهلي صراع المنافسة على صدارة ترتيب بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه النصر اليوم السبت في قمة مباريات المرحلة الثامنة للمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق انتصاره السادس في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، إلى 19 نقطة في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على النصر، الذي تراجع للمركز الثالث، بعدما تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم.

ولعب النجم السوري عمر السومه دور البطولة في المباراة، بعدما سجل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 75 بعد دقيقة واحدة فقط من نزوله إلى أرض الملعب، قبل أن يتسبب في ركلة جزاء، أحرز منها دجانيني تافاريس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.