“التربية” تعلن تغيير مواعيد الاختبارات

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تغيير مواعد الاختبارات لكافة المراحل الدراسية، وذلك بعد اجتماع وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي، مع وكلاء الوزارة، ومدراء المناطق التعليمية، والموجهين.

وتضمن القرار مواعيد اختبارات المرحلتين الابتدائي والمتوسط، حيث تبدأ من 16 ديسمبر المقبل، وتنتهي في 24 من الشهر نفسه.

واختبارات العاشر والحادي عشر تبدأ من 16 ديسمبر، وتنتهي في 27 من الشهر نفسه.

أما اختبارات الثاني عشر فتبدأ في 30 ديسمبر المقبل، وتنتهي في العاشر من يناير 2019.

ويأتي هذا الفصل في الاختبارات بين المراحل التعليمية، لتخفيف الضغط على معلمي الكونترول.