نقابة “التطبيقي” تنعي الدكتور عبدالعزيز الكندري

نعت نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبدالعزيز الكندري ‏الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات ‏في كلية التربية الأساسية الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى أثناء تأدية عمله صباح اليوم.

‏إنا لله وإنا إليه راجعون

‏للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان