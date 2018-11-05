نعت نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبدالعزيز الكندري الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات في كلية التربية الأساسية الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى أثناء تأدية عمله صباح اليوم.
إنا لله وإنا إليه راجعون
للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان
نقابة “التطبيقي” تنعي الدكتور عبدالعزيز الكندري
نعت نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبدالعزيز الكندري الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات في كلية التربية الأساسية الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى أثناء تأدية عمله صباح اليوم.
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