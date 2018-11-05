سبر أكاديميا

نقابة “التطبيقي” تنعي الدكتور عبدالعزيز الكندري

منذ 1 دقيقة
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نعت نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبدالعزيز الكندري ‏الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات ‏في كلية التربية الأساسية الذي إنتقل إلى رحمة الله تعالى أثناء تأدية عمله صباح اليوم.
‏إنا لله وإنا إليه راجعون
‏للفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان

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