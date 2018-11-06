وزير “الأشغال”: التحقيق في ما حصل لشبكة الصرف الصحي ومحاسبة المقصرين

قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي ان ما حصل لشبكة الطرق والصرف الصحي جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد فجر اليوم الثلاثاء امر لا يمكن السكوت عنه وسيتم التحقيق بهذا الشأن ومحاسبة المقصرين في حال وجود تقصير.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرومي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماع طارىء عقده مع قيادات وزارة الاشغال العامة والبلدية والهيئة العامة للطرق بحضور ممثلين عن ادارتي المرور والاطفاء.

وقال الرومي ان ما حصل لشبكة الطرق والصرف الصحي أمر لا يمكن السكوت عنه وأن هناك مسؤولية تقع على عاتق القياديين في وزارة الأشغال وهيئة الطرق.

واكد انه سيتم التحقيق في هذه المسألة من خلال لجنة تحقيق محايدة لبيان أي تقصير من قبل أي مسؤول أو موظف وسيتم محاسبة المقصرين إن تبين وجود تقصير.

وأعرب الرومي عن شكره للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء ووزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري لتلافي المشاكل المرورية التي نتجت عن كمية الأمطار التي هطلت على البلاد فجر اليوم والتي استمرت من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا بكميات متفاوته بلغ أقصاها 57 ملليمتر في بعض المناطق.

وطلب الرومي من الجهات التابعة إعداد تقرير مفصل عن الأمور التي تمت لمواجهة هذه الحالات والإجراءات التي ستتم لتلافي مثل هذه الحالات مستقبلا.