صحيفة: مدير هيئة الطرق يغادر البلاد.. رغم حالة الاستنفار في الطرق

قالت صحيفة «القبس الإلكتروني» أن مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الحصان غادر البلاد اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة، لحضور تكريم.

واستنكرت أوساط نيابية عدم قطع الحصان لرحلته، وسط الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، والتي أدت الى غرق عدد من الشوارع الرئيسية، وتعطيل الدوامات والمدارس، وشلل الدولة.