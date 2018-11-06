وفيات الثلاثاء 6 نوفمبر 2018

عبدالعزيز محمد علي الكندري، «57 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ق4، للنساء: غرناطة، ق1، ش4، ج3، م336، ت: 50070570 – 99437722.

فاطمة عبدالعزيز سالم الدوسري، زوجة راضي عطية الحربي، «64 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح السالم، ق4، ش17، م41، للنساء: العارضية، ق3، ش4، م27، ت: 66687136 – 94722889.

عبدالعزيز علي حسين الخضري، «72 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: النزهة، ق3، ش37، م6، للنساء: غرب مشرف، ق3، ش306، م12، ت: 99611053 – 25381160.

عزيز شالح ضحوي الشمري، «61 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء بمقبرة الجهراء، للرجال: النعيم، ق1، ش16، م13، بجانب مواقف مدرسة ابن طفيل المتوسطة، للنساء: الجهراء، العيون، ق2، ش7، م77، ت: 99209939 – 65967070.

محمد فالح المعيكل العجمي، «56 عاماً»، شيع، للرجال: القرين، ق1، ش22، م26، للنساء: فهد الأحمد، ق2، ش202، م23، ت: 99711720.

فاطمة محمود علي سعود، ارملة حربي جازع العازمي، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: عبدالله المبارك، ق5، ش505، م39، للنساء: بيان، ق8، الشارع الأول، ج8، م44، ت: 99709968 – 50322332.