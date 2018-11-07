بوسكيتس: ما يحدث مع مالكوم ليس عدلا

أشاد سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، بتألق البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الذي سجل هدف البارسا الوحيد، في شباك إنتر ميلان، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) بدوري أبطال أوروبا.

وقال بوسكيتس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أعتقد أننا كنا نستحق أكثر، وكنا أكثر طموحا وسيطرنا على المباراة كاملة، وفي الشوط الثاني الخصم تحسن قليلا”.

وعن هدف إيكاردي، أوضح: “لقد كانت كرة سخيفة داخل منطقة الجزاء، ولم نتمكن من إخراج الكرة، ودفعنا الثمن”.

وتابع: “الشوط الأول كان عظيما، وحصلنا على العديد من الفرص، وسيطرنا تماما على مجريات اللعب، وإيكاردي لم يلمس الكرة”.

وبسؤاله عن زميله مالكوم، قال النجم الإسباني “أعتقد أنه ليس من العدل أن يحصل لاعب مثله على دقائق قليلة بعد لقاء الكأس”.