الأمير عبد العزيز بن فهد يظهر بعد عام على “شائعات” اختفاءه.. فيديو وصور له وسط بناته واخوته

ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، بعد اختفاءه قبل نحو عام في السعودية بعد أدائه فريضة الحج.
ونشر الأمير نواف بن فيصل بن فهد فيديو وصورا على حسابه في تويتر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لعمه الأمير عبد العزيز بن فهد نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز.
وكانت شائعات قوية كانت تتحدث عن مقتل عبد العزيز بن فهد، إلا أن هذه الصورة تؤكد أنه بخير، بعد أن علق الأمير بن فيصل أن الصور المنشورة للامراء الثلاثة كانت من تصويره، وهي حديثة.
صور حديثه من تصويري
١.عمي الامير #محمد_بن_فهد وعمي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد وإبنته الجوهره حفظهم الله
٢.عمي الامير #سلطان_بن_فهد وعمي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد وإبنته لطيفه حفظهم الله pic.twitter.com/tCgfmreofM
— نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) ٦ نوفمبر ٢٠١٨
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