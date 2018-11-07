وفيات الأربعاء 7 نوفمبر 2018

وفاء سعود عبدالعزيز صرام، زوجة منصور عبدالله منصور الخارجي، «55 عاماً»، شيعت، الرميثية، ق9، ش94، م23، ت: 60012626 – 99199555.

سالم زيد ملوح العازمي، «77 عاماً»، شيع، صباح السالم، ق9، ش2، ج11، م7، ت: 99771444 – 55666676.

خليفة حسين الدرباس الزعابي، «79 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، ق4، ش أحمد بن حنبل، م9، للنساء: السلام، ق3، ش318، م25، ت: 99799971.

قاسم يعقوب أحمد حيات، «80 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: الشعب، ق5، ش المنامة، ديوان جوهر حيات، للنساء: الدسمة، ق6، ش75، م44، ت: 97211229 – 22523230.

محمد سعد محمد الجابر، «88 عاماً»، شيع، أبوحليفة، ق2، الطريق الساحلي، م23، مقابل مجمع كويت ماجيك، ت: 99644949.

محمد عبدالعزيز محمد الهزاع، «56 عاماً»، شيع، للرجال: مشرف، ق5، ش14، ج1، م19، للنساء: العدان، ق6، ش17، م26، ت: 60385558 – 99800508.

حمد أحمد حمد الطويرش، «82 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: الشعب، ق6، ش المنامة، م68، مقابل الدعية، للنساء: الشويخ، ق3، ش ناصر الخرافي، م3، ت: 99888289 – 98925100.

بدر ناصر خالد صالح العجيل، «33 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق1، مقابل شارع دمشق، للنساء: جنوب السرة، الزهراء، ق4، ش418، م17، ت: 66664963 – 99017209.

بدر عيد بن هدروس الميموني، «72 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، العزاء في المقبرة، ت: 99810021.

فراج عبدالله إدريس الدوسري، «88 عاماً»، شيع، للرجال: الفحيحيل، ش المخفر، مقابل مسجد سالم العلي، للنساء: القرين، ق4، ش2، م12، ت: 97889987.

فهد مناحي زيد العتيبي، «35 عاماً»، شيع، للرجال: القرين، ق1، ش27، م52، للنساء: صباح الأحمد، ق2، ش2، م223، ت: 99709933 – 65207000.