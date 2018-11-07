أوباما بعد الانتخابات النصفية: “إنها البداية”

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الأربعاء، أن نتائج إنتخابات منتصف الولاية تشكل “بداية” بعدما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب.

وقال أوباما في بيان: “عملنا مستمر، التغيير الذي نحتاجه لن يأتي من اقتراع واحد، إنها بداية، الليلة الماضية أطلق الناخبون عبر البلاد هذه العملية”.

وشارك الرئيس الديمقراطي السابق الذي انسحب من الحياة السياسية منذ إنتهاء ولايته، في الحملة بقوة.

ورغم فشل الديمقراطيين الثلاثاء في السيطرة على مجلس الشيوخ، إلا أن أوباما قال إنه واثق أن “الإهتمام” سيتركز على الغالبية التي استرجعت في مجلس النواب ومناصب الحكام التي فاز بها حزبه.

وأشاد بانتخاب “عدد كبير من النساء وقادة شباب مميزين” و”مرشحين من الأقليات”.

وأشاد أيضاً بـ”المشاركة القياسية” في الاقتراع ،وبالقرارات التي حسمها الناخبون على مستوى الولايات مثل “تعزيز حق التصويت”.

وقال أوباما: “أثق أننا عبر المضي قدماً سنبدأ في العودة إلى القيم التي نأمل أن نراها في الحياة العامة، النزاهة، والأخلاقيات، والتسويات، والدفاع عن بعضنا مواطنين أمريكيين لا تفرقنا اختلافاتنا بل توحدنا أفكار مشتركة”.