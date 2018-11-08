مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على يوفنتوس بثنائية

سقط يوفنتوس أمام ضيفه مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، بمنافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل كريستيانو رونالدو، هدف يوفنتوس في الدقيقة 65، وتعادل خوان ماتا في الدقيقة 86، بينما سجل ساندرو هدف الفوز لليونايتد عن طريق الخطأ بمرماه بالدقيقة 90.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 7 نقاط بالمركز الثاني، وواصل يوفنتوس تصدره ب 9 نقاط في المجموعة الثامنة.

أولى الفرص جاءت في الدقيقة 10، عن طريق رودريجو بنتانكور، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، إلا أنها اصطدمت بمدافع مانشستر يونايتد لتمر بجوار القائم.

وأنذر حكم المباراة نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط اليونايتد بعد تدخل عنيف على باولو ديبالا في منتصف الملعب.

ومرت تسديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 16 بجوار القائم الأيسر لديفيد دي خيا، حارس مانشستر.

وأبعد دي خيا، تصويبة سامي خضيرة في الدقيقة 31، بعدما سدد الألماني كرته من خارج المنطقة بقوة، وتصدى لها ديفيد ببراعة.

وفي الدقيقة 33، جاءت أخطر فرص يوفنتوس بتسديدة مباغتة من الجهة اليمنى ارتطمت بقدم ماتيتش وأبعدها دي خيا ببراعة عن مرماه.

وكادت تصويبة سامي خضيرة في الدقيقة 35 أن تسكن الشباك، بعد تمريرة من الجهة اليمنى لليوفي من كريستيانو رونالدو، وتسديدة من خضيرة ارتطمت بالقائم الأيمن لدي خيا.

وجاءت أولى فرص مانشستر يونايتد بالدقيقة 45، من بول بوجبا، بعد سدد كرة من الجهة اليسرى، لكنها وصلت سهلة لأيدي تشيزني.

ومرت تصويبة أنتوني مارسيال، بالدقيقة 48 بجوار المرمى، ورد باولو ديبالا بتصويبة قوية بالقدم اليسرى من حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة لتحرم اليوفي من هدف التقدم.

وتقدم يوفنتوس بالهدف الأول بالدقيقة 65، عن طريق كريستيانو رونالدو، بهدف رائع بعد كرة طولية من ليوناردو بونوتشي، وصلت إلى رونالدو أمام المرمى سددها من لمسة واحدة في المرمى.

وواصل البيانكونيري الطوفان الهجومي، بعد تمريرة من رونالدو إلى بيانيتش بالدقيقة 67، سددها الأخير مباشرة بالمرمى وتألق دي خيا أمامها.

وأهدر بيانيتش فرصة مضاعفة النتيجة لليوفي في الدقيقة 72 بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وكاد كوادرادو أن يسجل الثاني ليوفنتوس بالدقيقة 74، بعد تمريرة من المتألق رونالدو، إلا أنها علت العارضة.

وحاول البديل راشفورد التسديد على المرمى بعد نزوله إلا أن تسديدته مرت بأمان على مرمى اليوفي.

وتعادل خوان ماتا، في الدقيقة 86 بعد تسديدة رائعة من الإسباني، من ركلة حرة ثابتة، سكنت شباك تشيزني.

وتمكن اليونايتد من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 90، عن طريق أليكس ساندرو بمرماه عن طريق الخطأ.

وكاد راشفورد أن يسجل هدف ثالث لليونايتد بالدقيقة 93 بعد هجمة مرتدة سريعة إلا أن تشيزني أبعدها.