سداسية مانشستر سيتي تمزّق شباك شاختار

جدّد مانشستر سيتي فوزه على ضيفه شاختار دونتسك 6-0 مساء الأربعاء على ملعب “الاتحاد” ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة بالدور الاول من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من دافيد سيلفا (13) وجابريال جيسوس (24 و72 من من ركلتي جزاء و90+2) ورحيم سترلينج (48) ورياض محرز (84).

وبهذه النتيجة، ضمن مانشستر سيتي التأهّل “عمليّا” إلى ثمن نهائي المسابقة، بعدما تصدّر المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوّقا بفارق 3 عن ليون صاحب المركز الثاني، و6 نقاط عن كل من هوفنهايم.

وأجرى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا 3 تعديلات على تشكيلته الأساسية التي هزمت شاختار 3-0 قبل أسبوعين في أوكرانيا، فحل كل من أولكسندر زينتشينكو وكايل ووكر مكان بنجامين مندي ونيكولاس أوتامندي، فيما شارك برناردو سيلفا مكان المصاب كيفن دي برين.

أمّا مدرب شاختار باولو فونسيكا، فأجرى تعديلين على تشكيلته التي عاد إليها البرازيلي تايسون ليشارك مكان ويلينجتون نيم، ولعب سيرجي بولبات مكان فرناندو.

وبعد بداية قوية لمانشستر سيتي تخلّلتها فرصة لشاختار دونتسك عن طريق مورايس تصدّى لها الحارس إيديرسون، افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الدقيقة 13، عندما مر رياض محرز من أمام اسمايلي قبل أن يوجّه كرة إلى دافيد سيلفا الذي أودعها الشباك، ثم مرر برناردو سيلفا الكرة من بين قدمي مدافع قبل أن يسدد كرة في الشباك من الخارج بالدقيقة 17.

واحتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل، عندما ركل سترلينج الأرض بدلا من الكرة ليسقط أرضا، وسدّد البرازيلي جيسوس الركلة بنجاح بالدقيقة 24، ومر لاعب شاختار ميكولا ماتفيينكو من أمام زينتشينكو، ليسدد كرة بدا وكأنها في طريقها للمرمى، لكن المدافع إيميريك لابورت أبعد الكرة برأسه في الدقيقة 30، قبل أن يمر ربع الساعة الأخير من الشوط الأول بهدوء دون فرص بمعنى الكلمة.

وقتل سترلينج أي أمل لشاختار في العودة بنتيجة المباراة، بعدما أحرز الهدف الثالث بالدقيقة 48، اثر اختراق ناجح من اليسار إلى العمق قبل تسديدة كرة مقوّسة على يمين يسار الحارس، وخرج كايل ووكر من الملعب ليدخل مكانه دانيلو، واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية بعد إعاقة دافيد سيلفا داخل المنطقة، فنفّذ جيسوس الركلة مجدّدا، مسجّلا هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 72.

واستنفذ الفريقان تبديلاتهما، ودخل إلكاي جوندوجان وفابيان ديلف تشكيلة سيتي الذي أضاف الهدف الخامس بالدقيقة 84، بعدما استقبل محرز عرضية قصيرة من اليسار، ليسدّدها بيمناه الكرة في الزاوية الضيقة، قبل أن يترك جيسوس بصمة أخيرة بإكماله الهاتريك بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما قطع محرز الكرة ومررها إلى البرازيلي الذي أسقطها بأناقة من فوق الحارس إلى داخل المرمى.