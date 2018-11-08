وفيات الخميس 8 نوفمبر 2018

وليد عبدالله أحمد الدويسان، «56 عاما»، شيع، للرجال: منطقة العدان، ق2، ش76، م26، للنساء: القرين، ق2، ش18، م57، ت: 97755004 – 99089036.

مريم محمد حاجية، أرملة: أحمد محمد ليري، «90 عاما»، شيعت، للرجال: حسينية أحمد عاشور، بنيد القار، للنساء: الخالدية، ق4، ش44، م10، ت: 97911299 – 65058855 – 97862681 – 24810986.

خالد سالم خليفة الحميدة، «66 عاما»، التشييع التاسعة صباح الجمعة، للرجال: الدسمة، ق1، ش14، م2، للنساء: الدسمة، ق1، ش15، م2، ت: 99720666.

شيخة كرم درويش ناصر، أرملة: عبدالله جراغ ناصر درويش، «83 عاما»، شيعت، للرجال: الرميثية، شارع المسجد الأقصى، حسينية عقيلة الطالبين، للنساء: الرميثية، ق4، ش أنس بن مالك، حسينية العلوية أم صادق، ت: 66707808 – 99087739.

بتول علي حسين، أرملة: كنعان حسين حسن الصراف، «83 عاما»، شيعت، للرجال: ضاحية مبارك العبدالله، مسجد الوزان، للنساء: مشرف، ق4، ش4، م17، ت: 66620550 – 99967060.

نجلاء فهد محمد الذروة الهاجري، «50 عاما»، شيعت، الفحيحيل، ق4، ش2، م152، ت: 67677799 – 51165119.

ثمر ثامر علي العتيبي، «79 عاما»، التشييع بعد صلاة الجمعة صبحان، صباح السالم، ق11، ش2، ج5، م60، ت:55500859.